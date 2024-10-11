Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda jandarma personeline bilgilendirme eğitimi verildi.2024 - 2025 av döneminde av koruma-kontrollerinde ve diğer konularda daha etkin ve verimli çalışmalarının yapılabilmesi için, Merkeze bağlı Harput ve Poyraz Jandarma Karakol komutanlıklarında görev yapan jandarma personeline, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, biyokaçakçılık ve diğer mevzuatlar konularında bilgilerin güncellenmesi amacıyla eğitim verildi. Elazığ İl Şube Müdürü Hüseyin Çelik tarafından verilen eğitimde müdürlük sorumluluğundaki sahalarda daha etkin ve verimli koruma-kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında bilgiler aktarıldı.Eğitimlerin süreceği bildirildi.