Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik acil durum müdahale yöntemleri konularında düzenlenen "İlk Yardım Eğitim Programı" başladı. Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı, bir ay sürecek.Muhtemel yangın ve afetlere karşı 7 gün 24 saat görev başında bulunan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı eğitim programları devam ediyor.Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü uzmanlarınca verilen İlk Yardım Eğitim Programında, temel yaşam desteği, kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıkları, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale, kırık-çıkık-burkulma durumları ve bilinç kaybı gibi birçok hayati konuda bilgi veriliyor. İlk yardım ile ilgili becerilerin ve ilk yardım bilincinin artırılmasının hedeflendiği programda eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.Eğitim programı sonunda katılımcılar, bilgi ve becerilerinin değerlendirileceği yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavı başarıyla geçen personele "ilk yardım belgesi" verilecek.