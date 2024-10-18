Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik işaret dili eğitimi verildi.Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile tıp fakültesi öğrencilerine yönelik işaret dili eğitimi verildi. Düzenlenen programda işitme engelli hastalar ile iletişimde kullanılabilecek temel işaret dili uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik yapılabilecek faaliyetler konusunda faydalı adımlar atmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik sonrasında Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze tarafından işaret dili eğitmeni Özcan Erdoğan ile emeği geçen öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.