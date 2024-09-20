Elazığ’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenleniyor.Elazığ’ın Palu ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yavuz Selim İlkokulunda İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi. Kutlamalara Kaymakam Hulusi Teke ile ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, haftanın anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, koro çalışmaları, dans gösterisi, şiirlerin okunması, okula yeni başlayan öğrencilere hediyelerin verilmesiyle kutlama programı son buldu.