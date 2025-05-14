Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da başlatılan ’İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası çerçevesinde kurulan stantlarda vatandaşların boy ve kiloları ölçüldü.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde ’İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ teması ile başlatmış olduğu kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi. Bir alışveriş merkezinin girişinde kurulan standa da vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Ardından beden kütle indeksi hesaplanan vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi. Vatandaşlar sonuçlara göre Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.10 Mayıs - 10 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde en az 10 milyon vatandaşa ulaşılması hedeflenen kampanyanın, Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli saha ekipleri tarafından çeşitli farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları ile devam edeceği bildirildi.