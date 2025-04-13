Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Hayatımız İletişim’ programı yoğun katılımla gerçekleşti.Fırat Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Hayatımız İletişim’ konulu program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programda sunucu Mehmet Aydın ve radyocu Hopdedik Ayhan katılımcılarla buluştu. Mehmet Aydın, etkili konuşma, diksiyon, topluluk önünde konuşma fobisi, beden dili ve iletişim hataları üzerine bilgiler paylaşırken, Hopdedik Ayhan ise sosyal medyanın doğru ve yanlış kullanımı, sosyal medyanın hayata etkisi, geleneksel medya ile yeni nesil medya arasındaki farklara dair değerlendirmelerde bulundu.Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği programda, öğrenciler ve vatandaşlar iletişim alanında merak ettikleri konuları konuşmacılarla birebir paylaşma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi.