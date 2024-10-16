Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon konulu eğitim verildi.Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Emel Özen tarafından sterilizasyon ve dezenfeksiyon konulu eğitim verildi.Hemşire Emel Özen, “Mikroorganizmaların varlığı henüz bilinmediği insanlık tarihi boyunca hastalıklara karşı koymak amacıyla dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri uygulanıyordu. Eski mısırlılar enfeksiyöz maddelerini sterilize etmek ve mumyaları dezenfekte etmek için ateşi kullandı. Aynı şekilde Yunanlılar, binalarını dezenfekte etmek için kükürt yakıyordu. Sterilizasyon, tıbbi cihazlarda bulunan tüm mikroorganizmaların sterilizasyon güvence düzeyini sağlayacak şekilde yok edilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon ise enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde bir nesneyi veya ortamı mikroorganizmalardan arındırma işlemidir” dedi.