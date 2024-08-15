Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde hafızlığı tamamlayan öğrenciler için icazet ve taç takma töreni düzenlendi.Kovancılar Müftülüğü tarafından Kur’an kursunda hafızlığı tamamlayan öğrenciler için icazet ve taç takma töreni yapıldı. Kur’an kursu bahçesinde düzenlenen programda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere icazetleri takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi. Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli, İlçe Belediye Başkanı Vahap Gök, Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İlçe Müftüsü İrfan Cavaş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, müftülük personeli, veliler ve vatandaşlar katıldı.