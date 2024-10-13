Elazığ Belediyesi tarafından Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi’ düzenlenecek.Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi istihdama yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda EBEGEM tarafından, genç girişimci ve iş adamlarının devlet tarafından sağlanan desteklerden haberdar olmaları için , ‘Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi’ düzenlenecek. TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ulusal fon kaynakları hakkında bilgilerin verileceği eğitimlerde katılımcılara, hibe ve kredi programlarını anlama, başvuru süreçlerini yönetme, proje hazırlama, finansal yönetim ve iş planlama konularında bilgiler verilecek.Katılımcıların devlet desteklerinden en etkili şekilde nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilerin aktarılacağı, eğitim ile iş planı oluşturma, maliyet analizi, proje yönetimi gibi konularda pratik bilgiler sunulacak ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirliği üzerindeki olumlu etkileri ve başvuru süreçlerinin başarıyla tamamlama konuları ele alınacak. Eğitim için müracaatlar, 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Müracaatların Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü EBEGEM birimine şahsen yapılacağı bildirildi.