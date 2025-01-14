Elazığ’da hizmet veren gençlik merkezleri, çeşitli eğitimlerle gençlerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezleri uzman kadrosu ile gençlere ve çocuklara yönelik çok farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet vermeye devam ediyor. Yıl boyu kurslarına ve çeşitli etkinliklerine devam eden merkezler çocukların ve gençlerin hayatına dokunuyor. Binlerce kursiyere hizmet veren ve bilim, sanat ve sporun bir arada olduğu merkezler, öğrencilerini ağırlıyor. Kurslar çerçevesinde sosyal uyum öğrencileri için resim boyama etkinlikleri düzenlenirken, psikolojik danışmanlar ile terapötik kartlarla öfke yönetimi becerileri geliştirme semineri veriliyor.