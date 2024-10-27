Elazığ’da ‘Gelecek Sensin’ Projesi çerçevesinde ilk ücretsiz deneme sınavları gerçekleştirildi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile gençlerin eğitimlerine katkı sunarak donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedefi ile önemli çalışmalar gerçekleştiren Elazığ Belediyesi, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde de ‘Gelecek Sensin’ Projesiyle gençlere desteğini sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde TYT-AYT deneme sınavlarında; moral konserleri ve konferanslara, danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz kurs programlarına, yardımcı materyallerden KPSS programlarına kadar eğitimin her alanında gençlerin yanında olan Elazığ Belediyesi tarafından, yeni dönemde ilk ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz YKS ve LGS deneme sınavlarına yoğun katılım sağlandı. Birçok merkezde 12. sınıfta eğitim gören ve ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için düzenlenen ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na kent genelinden toplam 12 bin 500 kişi katıldı.Ayrıca ücretsiz olarak gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavında ise 4 bin öğrenci ter döktü.