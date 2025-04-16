Elazığ’da fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi düzenlendi.Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Fırıncılar Odası iş birliğinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi gerçekleştiren işletmelerde hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve güncel mevzuat hakkında bilgilendirme sağlanması amacıyla bir eğitim toplantısı düzenlendi. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, il genelinde faaliyet gösteren fırın işletmelerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Program kapsamında güvenilir gıda üretimi, hijyen kuralları ve güncel mevzuata ilişkin konular ele alındı.Elazığ’da 283 fırının faaliyet gösterdiğini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen "2024 yılı içerisinde bu işletmelere yönelik 481 denetim gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı içerisinde ise şu ana kadar 175 denetim yapılmış olup, denetim faaliyetleri yıl boyunca aralıksız ve titizlikle sürdürülecektir. Fırıncılarımız, toplumun her kesimini ilgilendiren kutsal bir meslek grubunu oluşturmaktadır. Hijyen eğitimi, bu mesleğin icrasında büyük önem taşımaktadır" dedi.