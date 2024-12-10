Elazığ’da 112 acil sağlık ekipleri tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında fermuar sistemi ile yaşama yol ver kampanyasının tanıtım etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.Etkinlikler çerçevesinde fermuar sistemini tanıtmak üzere Elazığ’da Atatürk Anaokulu’nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere 112 acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi, kaza, hastalık ve yaralanma durumlarında 112’ye ulaşım ve trafikte seyreden ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilerek, fermuar sistemi ile yol verilmesi konusunda eğitim verildi.