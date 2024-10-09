Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Emzirme Haftası kapsamında emzirme ve anne sütünün önemini anlatmak, teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilgili birimler tarafından il merkezi ve ilçelerde stant çalışması ile desteklenen etkinlikler sırasında anne sütü ve emzirme temalı dağıtılan broşürler eşliğinde yılın rengi olarak belirlenen kırmızı ile anne sütü ve önemine dikkat çekildi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde düzenlenen bir başka etkinlikte ise yenidoğan yoğun bakım servisinde hayata tutunma mücadelesi veren bebekler adına geçen yıl oluşturulan Anne ve Bebek Dostu Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı.Hafta boyunca devam eden etkinliklerin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışanlara yönelik düzenlenen ’’anne sütü ve emzirmenin önemi’’ temalı yarışmada dereceye giren personele İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu tarafından teşekkür belgesi verildi.