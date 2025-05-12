Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte Ebeler Günü kutlandı.Ebeler Günü, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan etkinliklerle kutlandı. Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya ve hastane idarecileri, hastanede görev yapan ebeler ile bir araya gelerek günlerini kutladı. Etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen Normal Doğum Eylem Planı eğitimleri kapsamında ‘Ebeleri Güçlendirme’ eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verilirken, eğitimcilere ve normal doğuma yönelik çalışmaları nedeniyle ebelere teşekkür belgesi takdim edildi.Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Bugün, hayatın en kutsal ve en güzel anlarına tanıklık eden, annelerin ve bebeklerin sağlığı için gece gündüz demeden emek veren ebelerimizin Ebeler Günü’nü kutlamak için buradayız. Ebeler, sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biridir. Yeni doğan bir bebeğin dünyaya gelişinde ilk dokunuşu yapan, annelere güç ve umut veren, zorlu süreçlerde onların yanında duran kahramanlardır. Sevgili ebeler, sizin emeğiniz, sabrınız ve sevginiz olmasa, bu anlar eksik kalırdı. Bu anlamlı günde sizlere duyduğumuz minneti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Mesleğinizi büyük bir fedakârlıkla ve içtenlikle yerine getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Etkinlik kapsamında doğumhane ünitesinde görevli Uzman Ebe Büşra Kararslan, ebelik mesleğinin tarihçesi hakkında bir sunum yaptı. Doğumhane Sorumlusu Ebe Önser Demirbağ ise normal doğum eylem planı kapsamında hastanede yapılan çalışmaları sundu.