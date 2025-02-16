Elazığ’da, Gelecek Sensin Projesi kapsamında düzenlenen seminer yoğun ilgi gördü.Elazığ Belediyesi tarafından sürdürülen, Gelecek Sensin Projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Mehmet Celal Özyıldız ve Türkçe Öğretmeni Aker Kartal semineri düzenlendi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, eğitimciler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun ilgi gören seminerde Özyıldız ve Kartal, ’Bizim Kazanacak Bir Sınavımız Var’ teması ile öğrencilere önemli bilgiler verdi.Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Bütün projelerimizin gerçekleştirilmesi için talimat veren, seçildiğinde Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan, Elazığ’ın yaşanabilir kentler arasına girmesi adına çalışan, gençlerimizi, kadınlarımızı, insanımızı unutmayan Şahin Şerifoğulları, öğrencilerimize selamlarını iletti. Gençler, geleceğimizin teminatıdır. Önlerinde önemli sınavları var. İnşallah gençlerimiz hedeflerine ulaşarak ailelerine, ilimize ve ülkemize önemli hizmetler verecek. Bütün başarıların gençlerimizle olmasını temenni ediyorum. Elazığ Belediyesi olarak gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlanabilmesi adına böyle önemli bir projeyi sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.