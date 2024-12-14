Elazığ’da iki ayaklı doğan buzağı görenleri şaşırttı. Doğumdan kısa süre sonra buzağı telef oldu.Olay Kovancılar ilçesi Mağara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumu olan ineğin sahibi veterinere haber verdi. Ahıra gelen veteriner, ineğin doğumunu yaptırırken, dünyaya gelen buzağının farklı olduğunu tespit etti. Veteriner doğum yaptırdıktan sonra buzağınun kafa yapısını köpeğe benzediğini ve 2 ayaklı olduğunu tespit etti. Doğumdan kısa bir süre sonra buzağı telef oldu.Doğan buzağının kafa yapısının normalden çok farklı olduğunu gören besici, çene yapısı oluşmayan ve 2 ayaklı olan buzağıyı ilk defa gördüğünü ifade etti.