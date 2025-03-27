Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Tüberküloz Gününe dikkat çekmek, farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Müdürlüğe bağlı Verem Savaş Birimi tarafından, Elazığ Verem Savaş Derneği işbirliğinde yapılan etkinliklerin ilk bölümünde Fethi Sekin Şehir Hastanesinde stant açıldı ve dağıtılan el broşürleri eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerin eğitim bölümünde ise çeşitli sağlık kuruluşlarında, ortaokul ve liselerde, ceza infaz kurumlarında ve Çocuk Eğitim Merkezindeki yaklaşık 900 kişiye tüberküloz, tanı, tedavi ve korunma yolları konulu eğitimler verildi. Ayrıca Elazığ Verem Savaş Derneği tarafından ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen tüberküloz temalı resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Verem Savaş Dispanserinde düzenlenen törenle ödül verildi ve dispanserin tanıtımı yapıldı.