Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı etkinlik düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı etkinlikler sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde Kovancılar Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, tıbbi zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olanın normal doğum olduğunu, normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağın kurulduğunu ve annenin emzirmeye hemen başlayabildiği hakkında bilgilendirme de bulundu.