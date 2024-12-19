Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde, ‘Dijital Dünyada Gazetecilik’ konferansı gerçekleştirildi.Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde, ‘Dijital Dünyada Gazetecilik’ konulu etkinlik düzenlendi. Doktor Öğretim Üyesi Yunus Namaz öncülüğünde düzenlenen etkinlikte İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat, geleceğin gazetecileri ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Gazetecilik mesleği ile ilgili öğrencilere bilgiler veren Yorat, daha sonra öğrencilerin mesleğe ilişkin merak ettiği soruları cevaplandırdı.Gazetecilik mesleğinin etik değerlerinin önemine değinen İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat, “Birçoğunuz öyle tahmin ediyorum ki haberleri sosyal medya üzerinden takip etmeye başladınız. Sosyal medyada, internet ortamında isteyen herkes bir sayfa veya site açıp kendisine gazeteci demeye başladı. Bu nedenle mesleğimizin saygınlığı, eski konumundan çok uzaklaştı. Gazetecilik hiç kimseyi suçlamadan kaynaklarıyla birlikte karşılıklı bir durumu değerlendirip, haberi en net haliyle doğru bir şekilde sunmaktır. Sosyal medya üzerinden çok fazla haber almaya başladık. Burada 30 kişiyiz aslında her birimiz haber kaynağıyız. Elinde akıllı telefonu olan hemen herkes olay anında çektiği fotoğrafı, sosyal medya üzerinden de bize iletebiliyor. Bu kaynağı biz süzgeçten geçiriyoruz. Konuyu kaynaklarından teyit edip haberi abonelerimize servis ediyoruz. Bizim temel amacımız, kimseyi suçlamadan olayı en basit şekilde okuyucuya aktarmak’’ dedi.