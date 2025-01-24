Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, "Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD)" konulu eğitim düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının çocuk hastalarda ileri yaşam desteği konularında bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik (ÇİLYAD) konulu eğitim düzenlendi. Acil sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, bebek, çocuk ölüm ve önlenebilir sakatlıkları azaltmak üzere düzenlenen eğitim sırasında katılımcılara, acil olgu yönetimi, solunum acilleri, şok yönetimi, peri-arrest ve arrest yönetimi, nöbet ve travma yönetimi konuları teorik olarak gösterilirken, vakalara acil müdahale içeren senaryo temelli simülasyon uygulamaları yapıldı.