Elazığ’da hekimlerine yönelik ’Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri’ konulu seminer düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdürlüğe bağlı İlçe Sağlık Müdürü ve TSM Sorumlu hekimlerine yönelik ’Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri’ konulu seminer düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında gerçekleştirilen eğitim sırasında katılımcılara; temel halk sağlığı yaklaşımlarının geliştirilmesi, güncel halk sağlığı hizmetleri konularında bilgi ve motivasyonun artırılması, toplum sağlığı hizmetlerin geliştirilip güçlendirilmesi ve toplum sağlık düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması konularında çeşitli bilgiler verildi.Üç gün devam eden eğitim programı sonunda katılımcılara, katılım belgesi verildi.