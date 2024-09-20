Elazığ’da hasta ve hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla ‘beyaz kod’ tatbikatı gerçekleştirildi.Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldıklarında verdikleri bir çeşit alarm ve destek çağrısı anlamına gelen ‘beyaz kod’ uygulamasının tatbikatı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirildi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amatem servisinde, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen beyaz kod tatbikatında senaryo gereği sağlık çalışanlarının, hasta veya hasta yakını tarafından sözel ya da fiziksel saldırıya maruz kalmalarından dolayı telsiz ya da el telsizi kullanarak kolluk kuvvetlerinde yardım istemesi canlandırıldı. Tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı.