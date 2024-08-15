Elazığ Belediyesi’ne bağlı ekipler, altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt bakım ve onarım çalışılmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Elazığ’ın altyapı sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı amaçlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki ulaşım ağındada konfor ve kaliteyi artırmak için Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yoğun mesai harcıyor.Elazığ’ın geleceğine yönelik yapılan en önemli yatırım olarak dikkat çeken altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte su kayıplarının önlenerek tasarrufun sağlanması ve içme suyu hatlarının sağlıklı bir yapıya kavuşturularak vatandaşların kaliteli, sağlıklı içme suyuna kavuşması amaçlanırken, çalışmalardan kaynaklı yıpranan yollarda asfalt bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.Bu kapsamda Ataşehir, Doğukent, Olgunlar ve Sürsürü mahallelerinin bazı bölgelerinde tamamlanan altyapı yenileme çalışmaları akabinde ekipler, gerçekleştirdikleri cadde ve sokaklardaki asfalt bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların konforlu bir ulaşım ağı ile kaliteli hizmet almalarını sağlıyor.