Elazığ’da çiftçi eğitim kursları çerçevesinde başvuru yapanlara yönelik arıcılık kursu başladı.Elazığ’da çiftçi eğitim kursları çerçevesinde başvuru yapan çiftçilere yönelik arıcılık kursu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde başlayan arıcılık kursunda teorik ve uygulamalı olmak üzere kursiyerlere, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık yapmak, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek ve arı sağlığı konularında eğitim verilecek.Düzenlenen arıcılık kursunun ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canbay da katılarak kursiyerlere başarılar diledi.