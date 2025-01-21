Elazığ İl Müftülüğü tarafından kurulan, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi arama-kurtarma ekibi ilk yardım eğitimlerini tamamladı.TDV Elazığ arama-kurtarma ekibine yönelik, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ilk yardım eğitimcileri tarafından Tuncay Küçük Özer ek hizmet binasında ilk yardım eğitimleri hakkında program düzenlendi. İki gün boyunca devam eden eğitimde arama-kurtarma ekiplerine hayat kurtarma zinciri, temel yaşam desteği, acil durumlarda ilk yardım eğitimleri başlığında bir çok konu uygulamalı olarak tatbik edildi. Hem yazılı hem de uygulamalı sınavın bulunduğu eğitimde, Elazığ İl Müftülüğü bünyesinde çalışan arama-kurtarma ekiplerinden 19 kişi eğitimlerini başarıyla tamamladı.