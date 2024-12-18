Elazığ’ın Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından aylık mutad personel toplantısı gerçekleştirildi.Kovancılar Müftülüğü tarafından aylık mutad personel toplantısı Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, imam-hatip ve müezzin kayyım hocaları katıldı. Toplantıda, duyurulması gereken yazılar aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması istenilen konular hakkında bilgi sunumu yapıldı. Dilek ve temenni ile toplantı devam etti.Toplantı sonunda eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu personele yönelik sunum yaptı.