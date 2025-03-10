Elazığ 1. Amatör Küme’de Kovancılarspor ile Yolspor arasında oynanan play-off maçının 90+8. dakikasında çıkan olaylarda, hakem saldırıya uğradı.

Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek takımın belirleneceği Elazığ 1. Amatör Küme’de 4. hafta maçları oynandı. Kovancılarspor ile Yolspor arasında oynanan play-off müsabakasında istenmeyen olaylar yaşandı. 4-1 Yolspor’un üstünlüğü ile devam eden maçın 90+8. dakikasında Kovancılarspor tarafından müsabakanın hakemleri Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya tekme tokatlı saldırıda bulunuldu. Yaşanan arbedenin ardından müsabaka yarıda kaldı.

Ola anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.