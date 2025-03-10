Tunceli’nin Hozat ilçesinde çetin kış şartları nedeni ile hayvanlarına yem getiremeyen çiftçinin yardımına askeri helikopter yetişti. Dağlık araziye inen helikopter, çiftçiye hayvanları için yem bıraktı.Hozat ilçesi Kurukaymak köyü Tanzi mezrasında çiftçilik yapan Okan Duman isimli vatandaşın hayvanlarının yemi bitti. Çetin kış şartları nedeni ile yaşadığı alana yem ulaştıramayan Duman, jandarmadan yardım istedi. Askeri helikoptere alınan yemler, kar birikintilerinin ortasına inerek yemleri alana bıraktı.Duman, yardımlarından dolayı jandarmaya teşekkür etti.