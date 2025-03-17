Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde ‘Afet Eğitim İşbirliği’ protokolü imzalandı.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve AFAD İl Müdür Yardımcısı Birkan Baş’ın katılımı ile Afet Eğitim İşbirliği protokolü gerçekleştirildi. Protokol, Vali Hatipoğlu ve Rektör Göktaş tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde afet bilinci oluşturmak için üniversitede sosyal seçmeli ders havuzuna 2 ders koyulacağı bildirildi.Ülkenin bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, "Dolayısıyla doğal afetler bizim her zaman için karşılaşabileceğimiz sorunlar. Bu çerçevede biz üniversite öğrencilerimizin çok daha hazırlıklı ve bilinçli olmalarını istiyoruz. Gerek arama kurtarma birliklerinde gerekse deprem sonrası görev alabilecek konuma getirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında Fırat Üniversitemizle AFAD işbirliği içerisinde seçmeli ders haline getirmesi, depremlere hazırlık, afet bilinciyle ilgili derslerin konulması hususunu görüştük. Rektörlüğümüzde bu konuya çok sıcak yaklaştı. Bugün protokolümüzü imzalayacağız. İlimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Fırat Üniversitesi’nde yaklaşık 40 bin öğrenci okuyor. 40 bin öğrencinin alacağı afet bilinciyle ilgili dersler, öğrencilerimizin gelecek hayatlarında hem STK’larda veya afetle ilgili birimlerde yapacakları görevlerde büyük bir farkındalık oluşturacaktır" dedi.Rektör Fahrettin Göktaş, "Ülkemiz maalesef bir deprem kuşağında. Karşımıza yarın ne çıkacağını kestirmemiz çok zor. O yüzden her vatandaşımızın bu konuda bilinçli hale gelmesi gerekiyor. Özellikle üniversitelerde genç ve dinamik bir kitle var. Herhangi bir afet durumunda, afete müdahale edilecek kişilerin şimdiden hazır olması büyük bir önem arz etmektedir. Valimizin talimatları doğrultusunda bizde sosyal seçmeli ders havuzumuza 2 ders koyacağız. Öğrencilerimiz gönüllülük esasına dayanmak suretiyle bu dersleri alan öğrenciler herhangi bir afet olması durumunda müdahale ekipleri içerisinde yer alacaklar. Böylece bu zengin potansiyelimizi ülkemizin yararına kullanmak istiyoruz" diye konuştu.