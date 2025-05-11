Elazığ’da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında 13 ilden 45 takım kıyasıya yarıştı.Elazığ ev sahipliğinde Floor Curling Küçüler Kız-Erkek-Karma Grup Müsabakaları başarıyla tamamlandı. 6-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 13 ilden 45 takım katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " İlimizin böylesine geniş katılımlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz. Floor Curling gibi gelişmekte olan yeni ve stratejik branşların çocuklarımız arasında ilgi görmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi buluşturmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyoruz" denildi.