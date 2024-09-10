Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kurslarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.Kovancılar ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kurslarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Kurslarda çocuklar, öğreticilerin nezaretinde Kur’an-ı Kerim ve kendi yaş gruplarına uygun dini bilgiler öğrenecek.Kurslarının açılışı ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü İrfan Cavaş, “Bu güzel eğitim yuvalarında çocuklarımız kişisel beceri ve gelişim programlarının yanı sıra Kur’an Kursu öğreticilerimizin nezaretinde Kur’an-ı Kerim ve kendi yaş gruplarına uygun dini bilgiler öğrenecek. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında çocuklar Kur’an-ı Kerim ile tanışıp değerler eğitimi alacaklar. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım ailemize, kendimize, memleketimize ve geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.