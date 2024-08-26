Elazığ’da hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci için program düzenlendi.Elazığ İl Müftülüğü Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an kursunda hafızlığını bitiren 13 öğrenci için program düzenlendi. Programa, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Din Hizmetleri Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, Personel Şefi Rasim Çetkin ve öğrenci velileri katıldı. Program, Müftü Yardımcısı Cömertin’in konuşması ve dualarıyla sona erdi.Ayrıca, hafızlık yarışmasında Elazığ merkez il birincisi Nuh Eren Soğanlı ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumada Elazığ merkez il birincisi Talha Melih Eroğlu’na ödülleri verildi.