Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1. dönem hizmetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı kalite birimi tarafından servisin 2025 yılı 1. dönem hizmetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Hasta güvenliği, tesis ve ambulans güvenliği, eğitim ve çalışan güvenliği komitesi çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 1. dönem hizmet süreci, vaka istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve iyileştirme alanları hakkında öneri ve fikir alış verişinde bulunuldu.