Samsun’da yapılan U22 Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında Elazığlı sporcular iki bronz madalya aldı.Samsun’da yapılan Genç Yıldızlar ve U22 Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında Elazığlı sporculardan 50 kiloda Elif Naz Çeçen ve 80 kiloda Nida Eraslan Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya aldı. Elazığ Belediyespor boks antrenörü Cemil Döndü konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede sporcularının aldığı başarının gelecek açısından önemli olduğuna vurgu yaptı ve desteklerini esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’e teşekkür etti.