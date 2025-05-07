Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Kadınlar Masa Tenisi 2. Lig 3. etap müsabakalarında mücadele eden Elazığ Gençlikspor Kulübü, tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye 1. Ligine yükseldi.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Gençlikspor Kulübü, yıllardır süregelen istikrarlı performansını bu sezon zirveye taşıdı. 19 takımın yer aldığı 2. Lig’de, İstanbul Darüşşafaka ve İstanbul Adalar kulüplerinin ardından 3. sırada yer alarak üst lige çıkma başarısı gösteren Elazığ temsilcisi, yüksek bütçeli rakiplerini geride bırakarak dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DSİ İstanbul, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Modaspor gibi güçlü ekipleri geride bırakmayı başaran Elazığ Gençlikspor, sınırlı imkanlarla büyük bir zafer elde etti. Takımın teknik kadrosu, antrenör Gamze Bal ve önceki dönem yönetim kurulu üyesi Mustafa Akgün’den oluşurken, kadroda Büşra Kaçmaz, Sueda Başak, Zeynep Akgün, Elif Öner ve Fatma Çelikbilek yer aldı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Gençlikspor Kadın Masa Tenisi takımımızın göstermiş olduğu bu büyük başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Takımımız, özveriyle çalışan antrenörleri ve sporcularıyla ilimizi en iyi şekilde temsil etmiş, büyük bütçeli takımlar karşısında büyük bir azim örneği sergilemiştir. Sporun birleştirici gücünü, disiplinin ve kararlılığın başarıya olan etkisini bir kez daha görmüş olduk. Bu süreçte emek veren başta antrenörümüz Gamze Bal’a, takımımızın tüm sporcularına ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Elazığ olarak sporda yükselmeye ve başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.’’Kulüp yönetimi, 1. Lig hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ve Elazığ’ı Türkiye genelinde en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerini belirtti.