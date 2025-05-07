Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Tadım Köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğünde, ara verilen arkeolojik kazı çalışmalarına yeniden başlandı.Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi başkanlığında, uzman arkeologlar ve teknik ekip eşliğinde yürütülen kazılar, bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ’da Tadım Kalesi ve Höyüğünde kazı çalışmaları yeniden başladı. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda ise Geç Kalkolitik - Erken Tunç Çağı’na (M.Ö. 4000-3200) tarihlenen ve yaklaşık 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen iki adet kutsal ocak gün yüzüne çıkarılmıştı. Üzerlerinde stilize edilmiş insan ve boğa figürlerinin yer aldığı bu yapılar, erken dönem inanç sistemleri ve aile yapısına dair önemli ipuçları sunmuştu. Aynı dönemde çok sayıda envanterlik eser de bulunmuş, bu eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanarak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi envanterine kazandırılmıştı.Vali Numan Hatipoğlu, "2025 kazı sezonunda ise hem arkeolojik verilerin derinleştirilmesi hem de bölgedeki kültürel mirasın korunarak geleceğe aktarılması hedefliyoruz. Kazı çalışmalarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyerek, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.