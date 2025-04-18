Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, afet ve yangın gibi acil durumlarda sadece insanları değil, hayvanları da korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atıyor. Daha önce ‘İlk Yardım Eğitim Programı’ ve ‘Yangın Sonrası Olay Yeri İnceleme’ gibi birçok alanda eğitime tabi tutulan ekipler, bu tür programlarla mesleki bilgi ve donanımlarını geliştirmeye devam ediyor. Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ve Fırat Üniversitesi koordinesinde İtfaiye Müdürlüğü personeline, yangın anında kurtarılan hayvanlara ilk yardım müdahalesi konusunda eğitim verildi. Hayvan haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen eğitim programı, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.‘Yangınlarda Kurtarılan Hayvanlara İlk Yardım’ konulu eğitime; Elazığ Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Pirinççi ve Mehmet Sabuncu, İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel, Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Neşe Türker ve itfaiye personelleri katıldı.Eğitim programı öncesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı’ konulu bir seminer düzenlendi. Alanında uzman polisler tarafından verilen seminerde, katılımcılara sinevizyon eşliğinde uyuşturucu çeşitleri, kullanım belirtileri ve bağımlılıkla mücadele konusunda alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.Programın eğitim kısmı, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Doç. Dr. Eren Polat tarafından verildi.Eğitim kapsamında, yangın gibi felaketlerde dumandan etkilenen, fiziksel yaralanma yaşayan ya da korku ve travma nedeniyle şok geçiren hayvanlara doğru ve etkili şekilde nasıl müdahale edileceği ele alındı. Solunum desteği, kalp masajı, bilinç kontrolü, sıvı kaybı ve hipotermi gibi acil durumlara özel ilk yardım teknikleri anlatıldı. Ayrıca hayvanların güvenli şekilde taşınması, stresten uzak tutulması ve profesyonel destek sağlanması gibi konular da detaylandırıldı.Eğitim programı sonrasında katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Doç. Dr. Eren Polat’a, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.