Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor.Teknik sorumlu İcabi Ayyıldız idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken bordo-beyazlı ekip, oluşturulan mütevazı kadrosu ile yer aldığı 6 takımlı Play-Off grubunda, ilk olarak Karakoçan 1985 Spor’u 2-0, Kovancılarspor ve DSİspor’u ise 5-1’lik skorlarla mağlup ederek 3’te 3 yaptı. DSİ Spor maçı sonrası düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen teknik heyet ve futbolcularımız, galibiyeti kutlayarak moral buldu. Bordo-beyazlılar, Play-Off grubunun 4. hafta mücadelesinde Balakgazi 1516 Spor ile karşı karşıya gelecek.