Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda üretilen ürünler sergilendi.Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Değirmenönü köyünde açılan kurslarda yıl içinde üretilen ürünler sergilendi. Açılışa Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Tabar, İçme Jandarma Karakolu personeli, müdür yardımcıları Sedat Buran, Osman Gür, Galime Karmalı, köy muhtarı, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılan kurslarda üretilen ürünlere ilgi yoğun olurken, emeği geçenlere teşekkür edildi.