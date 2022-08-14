Elazığ genel merkezli Vefa-Der’den Van’da toplu geçiş

Genel Merkezi Elazığ’da olan Türkiye vefa derneğinin Van il başkanlığı toplu yeniden refah partisine geçiş sağladı.

Genel Başkan Zülfü Kartakgül’ün hazır bulunduğu programda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından partiye geçiş yapan dernek yönetimine rozet takımıyla intisap töreni gerçekleşti.

Tören başında Türkiye Vefa-Der Genel Başkan Yardımcısı Olcay Bulut’ beyefendinin rozet taktimi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr Fatih Erbakan tarafından yapıldı.

Sonrasında Van Vefa-Der İl Başkanı Mithat Tan ve yönetim kurulu üyeleri yeniden refah partisi saflarına geçmiş oldu.

Kısa bir açıklama yapan Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül. Milli Görüş ruhu ile ülkemizin müreffeh geleceği adına intisap çalışmalarını hızla devam ettireceklerini ifade ederek Rahmetli Necmettin ERBAKAN hocamızın her dönem “Hünkar Mahfili” olarak nitelendirdiği ELAZIĞ Genel Merkezli Vefa Haraketinin Liderimiz Fatih ERBAKAN beyefendi ile kutlu yürüyüşünü sürdüreceğini belirtti.Önümüzdeki günlerde ülke geneli birçok teşkilatımızı yeniden refah partisi bayrağı altında toplayacaklarını , yeniden refah iktidarı için ülke genelinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.