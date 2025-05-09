Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri, uzman kadrosu ile çocuklar ve gençlere yönelik çok yönlü eğitim ve etkinliklerini sürdürüyor.Elazığ’da Gençlik Merkezleri, yıl boyunca düzenlenen kurslar ve çeşitli etkinliklerle binlerce kursiyere hizmet veriyor. Bilimden sanata, spordan eğitime kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan merkezler, merkez ve ilçelerde bulunan çocuk ve gençlerin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkıda bulunuyor. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerde müzikal oyunlar, ağız ve diş temizliği eğitimi, ağız bakım seti dağıtımı gibi faaliyetler gerçekleştirilerek, ağız bakımı ve diş sağlığı ile ilgili farkındalık da oluşturuluyor.Eğitimlerin ve etkinliklerin yıl boyunca süreceği ifade edildi.