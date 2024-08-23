Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, dünyada yeni uygulanan yöntemlerden olan ‘V-NOTES Cerrahisi’ ameliyatları yapılmaya başlandı.Başarılı ameliyatlarına devam eden Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki son gelişmeleri takip ederek hasta vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Dünyada da yeni uygulanan yöntemlerden biri olan ve hastanın vücudunda herhangi bir kesi izi bırakmayan ‘V-NOTES Cerrahisi’ hastanede uygulanmaya başlandı.Hastanın vücudunda herhangi bir kesi izi olmadan ameliyat şansı tanıyan NOTES cerrahisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Şanlı, ’’NOTES cerrahisi doğal açıklıklardan yapılan cerrahi olarak tanımlamaktadır. Biz de hastanın vücudunda herhangi bir kesi olmadan, herhangi bir iz olmadan vajinadan yaptığımız kesiyle karın içine girerek karın içindeki ameliyatımızı yapıyoruz. En son ameliyatını yaptığımız hastamızı vajinal patoloji nedeniyle ameliyat ettiğimiz esnada aynı kesiden karın içine girerek hastanın yumurtalık kistlerini alarak hastamızın ameliyatını yaptık. V-NOTES cerrahisi, hastanın konforu ve kozmetik kaygılar nedeniyle giderek sıklığı ve uygulanabilirliği artan bir cerrahidir. Biz de hastanemizde gereken teknolojileri kullanarak bu yöntemi uygulamaktayız” dedi.NOTES cerrahisinin avantajlarından da bahseden Dr. Öğr. Üyesi Şanlı, ’’Hastanın vücudunda herhangi bir kesi izi olmaması kozmetik açıdan hastaya yarar sağlamakta, hastanın hastanede kalış süresi daha kısa olmakta, hastanın operasyon sonrası konforu kısa sürede sağlanmaktadır. Bir sonraki gün hastamız normal yaşantısına devam edebilmektedir’’ diye konuştu.