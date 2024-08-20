Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 1 Ağustos 2018 yılından bugüne 11 milyon hasta tedavi edildi.Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap etmişti. Günde ortalama sekiz bin hastaya hizmet veren hastane, kente, bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi açısından önemli katkılar sağlıyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2018 yılından itibaren 11 milyon hasta tedavi edildi. Bunlardan 234 bin hastanın yatarak tedavisi sağlanırken 168 bin de ameliyat gerçekleştirildi.’’Hastanemiz pandemi ve depremlerde büyük rol üstlendi’’Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 1 Ağustos 2018’de şehir hastanelerinin 6’ncısı olarak hizmete açıldığını belirten Fethi ekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, ’’Deneyimli sağlık personelimiz, son teknolojik donanımımız ve modern fiziki yapımızla halkımıza ve tüm bölgeye hizmet veriyoruz. Pandemi dönemi ve bölgemizde yaşadığımız ciddi iki depremde de büyük bir rol üstlendi. Civar illerden Muş, Tunceli ve Malatya gibi illerden hasta kabulü yaptık. Fiziki olarak da hastanemiz 347 dönüm bir kampüs alanı içerisine kuruludur. 355 bin metrekare kapalı alan, bin 85 tescilli nitelikli yatağımız ve 187 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Depremden bahsetmişken 872 adet de deprem izolatörümüz bulunmaktadır. Bunun dışında kampüs içerisinde 100 yataklı bir yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisi ve 50 yataklı tutuklu adli psikiyatri servisimiz bulunmaktadır. Ayrıca palyatif servisi, nükleer tıp, tıbbi onkoloji, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi ve geçen yıl hizmete açılan tüp merkezi gibi nitelikli hizmetlerimiz de devam etmektedir” dedi.’’11 milyon hasta tedavi edildi’’Hastanenin hizmette 6’ncı yılını tamamladığını da belirten Başhekim Kaya, “Bu 6 yılda yaklaşık 11 milyon hastanın muayenesi yapıldı. 234 bin hasta yatarak tedavi edildi ve 168 bin de ameliyat yapıldı. Bizim 7’nci yılımızdaki amacımız da kaliteli ve kolay erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmaktır. Hizmet kalitemizi daha üst seviyelere taşıyarak hizmetimize devam etmektir. Hastanenin açılışından beri görev yapan tüm yönetici ve çalışanlarıma da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.