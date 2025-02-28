Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2023 yılında göz hastalıkları kliniğinde 9 bin 7 kişi tedavi edilirken bu rakam 2025 yılında 12 bin 899’a yükseldi.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları kliniği, başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hastanede, Ocak 2023 yılında 9 bin 7 kişi tedavi edilirken bu rakam 2025 yılında ise 12 bin 899’a yükseldi. Hastanede geçmiş yıllara oranla ameliyat sayısında yüzde 20, muayene sayısında ise yüzde 30’un üzerinde artış yaşandı.Göz polikliniği hakkında açıklamalarda bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Fatih Cem Gül, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğimiz, sadece ilimize değil, bölge illerine de hizmet sunmaktadır. Göz hastalıklarının tedavisinde en son teknolojileri ve yöntemleri kullanan kliniğimizde, poliklinik muayene sayımız 2023 Ocak ayında 9 bin 7 iken Ocak 2025’te bu sayı 12 bin 899 olmuştur. Yani bu süreçte muayene sayımız yaklaşık yüzde 30’un üzerinde artmıştır. Geçmiş yıllara kıyasla ameliyat sayımız ise yüzde 20 artış göstermiştir. Halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak üzere başlattığımız mesai dışı poliklinik hizmeti uygulaması kapsamında göz hastalıkları kliniğimiz de mesai dışı poliklinik hizmeti sunmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde mevcut durumda hastalarımız ortalama bir hafta sonrasına randevu alabilmektedirler. Göz hastalıkları kliniğimiz aynı zamanda eğitim kliniği olarak asistan hekimleri yetiştiriyor. Şu an kliniğimizde 6 asistan hekim eğitim görmektedir. Bu asistan hekimlerimiz eğitim süreçlerinin sonunda göz hastalıkları uzmanı olarak halkımıza hizmet sunacaklardır" ifadelerini kullandı.