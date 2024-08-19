Elazığ ve bölgeye hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği başarılı kalp cerrahisi ameliyatlarına devam ediyor. Bu çerçevede klinikte, başarılı bir ameliyata daha imza atılarak kalbin iç boşluklarında kitle tespit edilen hastanın ameliyatı gerçekleştirdi.Hastanın kalbinde tespit edilen kitlenin çıkarılmaması durumunda ciddi riskler barındırdığını ifade eden Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Zihni Mert Duman, “Bu tür bir tümör, kalp kapakçıklarına bası yaparak kan akışını engelleyebilir, emboli (pıhtı atması) riskini artırabilir ve ani kalp durması gibi ölümcül sonuçlara yol açabilirdi. Kliniğimizde gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale sayesinde, bu risklerin tamamı ortadan kaldırıldı” dedi.Duman, “Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği kompleks erişkin kalp ameliyatlarını gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Elazığ’da yaşayan vatandaşlarımızın, büyük şehirlere gitmeden, dünya standartlarında kalp cerrahisi hizmeti alabilmeleri mümkündür. Kliniğimiz, deneyimli cerrahi ekibi ve ileri teknolojik donanımı ile her türlü kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirmektedir” diye konuştu.