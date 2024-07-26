Elazığ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik iki ayrı noktada ücretsiz tercih ve danışmanlık hizmeti sunuyor.Elazığ Belediyesi tarafından YKS tercih döneminde üniversite tercihi yapacak adaylara destek sağlanıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi binası ve bir AVM’de kurulan tercih danışma ve rehberlik noktalarında, öğrencilere puanlarına, sıralamalarına, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre kendilerine en uygun üniversiteyi seçebilmeleri amacıyla ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.Elazığ Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “YKS hazırlık sürecinde olduğu gibi YKS tercih döneminde de gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizin geleceklerine yönelik doğru ve bilinçli tercihler yapmaları noktasında uzman eğitimcilerle destek sağlayacağız. Tercih döneminin gençlerimiz için en hayırlı şekilde neticelenmesini diliyorum. Elazığ Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimizin yanında yer almayı, onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına yönelik katkılarımızı sürdüreceğiz” dedi.YKS sonuçlarına göre tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte öğrencilere rehberlik hizmeti sunduklarını belirten Öğrenci Koçu Veysel Aktuğ, “Sağ olsun belediyemizin imkanları ile burada uzman rehber öğretmenlerle öğrencilerimize yol göstermek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte geliyorlar. Burada puanlarına göre hangi bölümleri tercih edecekleri konusunda bizlere danışıyorlar. Biz de onlara tecrübelerimizle elimizde geldiği kadar bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz” diye konuştu.Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Hilal Melike Gülnaroğlu ise“25 Temmuz 2 Ağustos arası tercihler için ilimiz öğrencilerine yardımcı olmak için buradayız. Öncelikle bizlere bu imkanı tanıdığı için Elazığ Belediyesine ve Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çok teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi, tüm velilerimizi tercih döneminde mutlaka bekliyoruz. Çünkü zor ve öğrencimizin geleceğini etkileyen bir karar. O yüzden bir yardım almaları, özellikle de uzmanlardan yardım almaları çok önemli. Biz de burada rehber hocalarımızla birlikte öğrencilerimize bu hizmeti vermeye başladık. 2 Ağustos tarihine kadar devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.