Elazığ Belediyesi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye seti ve okul çantası desteğinde bulundu.2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Elazığ’da binlerce öğrenci için ilk ders zili çalarken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, geleceğin teminatı çocukların eğitim hayatını desteklemeyi sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları’nın talimatları ile bu kapsamda, 8 mahallede belirlenen 8 okulda eğitime başlayan öğrencilere kırtasiye seti ve okul çantası yardımında bulunuldu.Aksaray Mahallesi’nde bulunan Yakup Şevki Paşa İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, “Çocuklarımıza yeni dönem için çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketlerini ve Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın selamlarını ilettik. Çocuklarımızın, ülkemiz için hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyor, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Fatih Mehmet İlkokulu’ndaki öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi de; “Yeni dönem, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, çocuklarımız için çanta ve kırtasiye malzemeleri hediyesinde bulundu. Bizler de öğrencilerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyduk” diye konuştu.Çatalçeşme Mahallesi’ndeki Çatalçeşme İlkokulu’nda öğrencilerle buluşan Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise “Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımında bulunduk. Bugün öğrencilerimiz ve velilerimizin heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hizmet eden bütün eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.