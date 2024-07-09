Alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilen Elazığ Belediyesi ücretsiz KPSS son tekrar kampı başladı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bir yandan Elazığ’a kazandırdığı vizyon yatırımlarla şehri emin adımlarla geleceğe taşımaya devam ederken bir yandan da vatandaşların eğitimlerine katkı sunarak bireylerin daha donanımlı olması adına önemli projeleri hayata geçiriyor. Gençlere yönelik gerçekleştirilen ve gerek eğitsel gerekse sosyo-kültürel faaliyetlerin yer aldığı “Gelecek Sensin” Projesi kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından ücretsiz KPSS son tekrar kampı gerçekleştiriliyor. Eğitim bilimleri, genel tarih, inkılap, anayasa ve coğrafya derslerine yönelik yapılan ücretsiz KPSS son tekrar kampı, 9 Temmuz Salı günü eğitim bilimleri dersi ile başladı. 10 Temmuz Çarşamba günü ise genel tarih ve inkılap derslerine yönelik bilgiler katılımcılara aktarılacak. Anayasa dersinin verileceği 11 Temmuz Perşembe günü Mehmet Eğit, coğrafya alanında öğrencilerle buluşacak. Ücretsiz KPSS son tekrar kampı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde 09.00, 13.00, 14.00, 18.00 saatlerinde alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştiriliyor.