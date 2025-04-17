Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar, 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirerek kalp sağlığının önemine dikkat çekti.Elazığ Belediyesi, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve farkındalık oluşturan etkinliklere yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kalp sağlığına dikkat edilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen programda kadınlar, Elazığ Belediyesi Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı’nda doğa yürüyüşü yaptı."Kalbimiz Sizinle Atıyor" sloganıyla, katılımcılara kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler uzmanlar tarafından aktarılırken özellikle düzenli egzersizin kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de vurgulandı.